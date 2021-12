Cesare Cremonini: il video di Colibrì

Cesare Cremonini pubblica ora il bellissimo videoclip del suo nuovo singolo, Colibrì (prodotto da Lab81 e diretto da Valentino Bedini) già tra i brani più trasmessi in radio.

Il viaggio onirico di un colibrì nel nuovo videoclip è raccontato attraverso le immagini riflesse e le suggestioni proiettate nella mente di Cremonini. il volo di questo minuscolo volatile generando vita fa coesistere il mondo surreale e sognante con quello reale . L’animazione 3d è valorizzata dalle tecnologie di ripresa utilizzate, come il Bolt Cinema Robot e l’obbiettivo ultra macro Laowa.

L’idea del 3d è stata quella di utilizzare dei filamenti volumetrici ispirati dall’iride degli occhi Cesare che creano gli environment dei decori dei vari soggetti.

“Anche se oggi i contenuti visivi legati alla musica sono tantissimi e in continua evoluzione per me un videoclip è ancora la più importante forma espressiva per accompagnare un nuovo brano. Quando lavoro alla sua creazione cerco sempre di guardare verso il futuro, alla ricerca di nuove tecniche o sfide artistiche, ma resto sempre fedele al passato perché so che un video come una copertina o una canzone sono anche la memoria storica di un progetto musicale. Togliere la fretta del tempo e far durare ciò che porto sul mercato è l’obiettivo di qualsiasi mia creazione.”

