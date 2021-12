Cocktail di Natale, 3 shackerati perfetti per stupire gli ospiti

Non sono antipasti, primi, secondi e dolci: per un pranzo o un cenone di successo non possono mancare cocktail ad hoc. Bruno Vanzan, celebre volto tv e campione del mondo di bartending, ha reso note le 3 ricette per celebrare al meglio le festività da preparar con lo shaker 4Pezzi che si è aggiudicato il Premio Barawards Innovazione dell’Anno 2021: dallo stiloso “Very Peri” con Iovem e tequila che celebra la tonalità protagonista del 2022 al goloso “Santa’s Hat” al caffè e vodka, fino al ricercato “Campari Shakerato al Caramello”.

Se è vero che, come diceva Benjamin Franklin, “Non ci può essere una bella vita dove non c’è buon bere”, soprattutto durante le festività i calici dovrebbero traboccare di delizie in grado di soddisfare e sorprendere le esigenti papille gustative di parenti e amici, nel pieno rispetto della tradizionale ospitalità italiana all’insegna di convivialità e sapori genuini. Infatti, in occasione di pranzi e cenoni a Natale e Capodanno, secondo gli esperti il miglior modo per accogliere i propri ospiti è offrire un buon cocktail, una portata non indifferente che può sancire il successo dell’intero banchetto. Per fare centro al primo colpo e lasciare a bocca aperta i propri commensali Bruno Vanzan, celebre volto tv e campione del mondo di bartending, in occasione della vittoria del prestigioso titolo di Premio Barawards Innovazione dell’Anno 2021 con il proprio shaker 4Pezzi (brunovanzan.com/shop-online/innovative-bar-tools/shaker-4pezzi), shaker professionale della prima linea di bar tools 100% made in Italy da lui stesso disegnata e creata, ha voluto svelare i segreti di 3 ricette dal suo menu della mixology. Colorati, pieni di sfumature olfattive, raffinati e ricercati, oltre che di tendenza: ecco quali sono le caratteristiche del trendy “Very Peri”, del goloso “Santa’s Hat” e del raffinato “Campari Shakerato al Caramello”.

“È per me un vero onore aver ricevuto questo importante premio, nato per celebrare con forza le aziende che investono nel lancio di nuovi prodotti, servizi e attrezzature capaci di migliorare attraverso l’innovazione il lavoro dei professionisti del settore. Un riconoscimento frutto del costante lavoro e di tanti anni di gavetta che mi ha permesso di portare la mixology italiana in giro per il mondo, dove è sempre più apprezzata e imitata – spiega Bruno Vanzan – Ed è proprio durante la sperimentazione e l’affinamento di 4Pezzi, shaker professionale in acciaio inox 100% made in Italy lavorato a mano da maestri artigiani, che ho creato questi 3 nuovi cocktail, per permettere a tutti di diventare veri e propri barman tra le mura domestiche o in trasferta durante le festività e shakerare felicità a profusione, nel vero senso della parola. Pochi ingredienti genuini, uno strumento ad hoc e tanta voglia di mettersi in gioco dietro a un bancone così come a tavola: ecco la via per aprire con allegria e convivialità un pranzo o un cenone e accendere l’entusiasmo delle celebrazioni per le feste”.

Per i più attenti ai trend del momento il campione del mondo di bartending consiglia un “Very Peri”, il nuovo cocktail creato appositamente per chi non rinuncia all’instagrammabilità, che vuole celebrare la tonalità violacea celebrata da Pantone come must have del 2022 con le sue note di Iovem e Tequila: guarnito con fiori eduli risalterà sulla tavola dando carattere e rendendo unica e originale la mise en place. Dedicato invece a chi ama le note decise del caffè e i sapori delicati della nocciola, “Santa’s Hat” è il “cappello di Babbo Natale” da poggiare sul tavolo per inebriare la sala da pranzo con un aroma inconfondibile e rassicurante, che farà sentire improvvisamente ogni ospite a proprio agio attraverso un viaggio tra echi di antichi ricordi natalizi vissuti in gioventù. Da non perdere infine per gli amanti del classicoe molto apprezzato connubio tra cioccolato e lamponi, il “Campari Shakerato al Caramello” è la soluzione ideale per soddisfare i palati più raffinati in cerca di emozioni forti anche durante le feste natalizie; la guarnizione con una cialda caramello renderà il risultato finale ancora più croccante e gustoso.

Ecco infine le 3 ricette dei cocktail di Natale di Bruno Vanzan shakerati con l’utilizzo di 4Pezzi:

1) Very Peri

4cl Iovem

2cl Tequila

3cl Succo di limone

1cl Zucchero liquido

(Come guarnizione utilizzare alcuni fiori eduli)

2) Santa’s Hat

3cl Liquore al caffe

2cl Vodka

1 Espresso Hausbrandt

Aria di nocciola

(Per realizzare l’aria utilizzare il liquore alla nocciola, lo zucchero liquido e il sucrose estere che permetterà d’inglobare aria all’interno del liquido)

3) Campari Shakerato al Caramello

6cl di Campari

3 Gocce di bitter al cioccolato

4 Lamponi pestati

(Come guarnizione utilizzare una cialda di caramello)