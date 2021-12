Citofonare Rai2 tra show, musica e parchi natalizi

Clima di festa nella prossima puntata di Citofonare Rai2, in onda domenica 26 dicembre alle 11.15 su Rai2 condotto da Paola Perego e Simona Ventura

Le anticipazioni della puntata del 26 dicembre

Nel giorno della Festa di Santo Stefano, balleranno e canteranno i protagonisti di Aladin, il musical geniale.

Ospiti anche il comico Uccio De Santis, la canta-chef Angelica Sepe, che delizierà con canzoni e piatti dedicati alle feste.

Massimiliano Ossini racconterà le scoperte fatte nei suoi viaggi in tutto il mondo con il nuovo programma “Kalipè – a passo d’uomo”, in onda dal 29 dicembre in prima serata su Rai2. Saranno ospiti anche i Cugini Di Campagna.

Si alterneranno in studio Simon and the Stars con le previsioni astrologiche segno per segno e i vicini di casa Paolo Lanza e Cloris Brosca.

Per la gioia di grandi e piccini Elena Ballerini si collegherà da uno spazio natalizio allestito all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Il divulgatore culturale Massimo Cannoletta porterà a conoscere Villa Garzoni e il Parco di Pinocchio. Accompagnamento musicale con L’Isola delle Rose.