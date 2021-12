Citofonare Rai2: la puntata del 12 dicembre

Ancora allegria e spensieratezza con Paola Perego e Simona Ventura in questa 11esima puntata di “Citofonare Rai2”.

Domenica 12 dicembre, alle 11.15, sarà ospite in studio Cristiano Malgioglio, reduce dallo straordinario successo di “Tale e Quale Show”, che racconterà aneddoti e curiosità sulle grandi dive del passato, per le quali ha scritto alcune delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.

Con lui si parlerà anche di Sanremo 2022, tra pronostici di vittoria e commenti sui big in gara.

Altro gradito ospite sarà Maurizio Battista che torna nel loft del programma per intrattenere il pubblico con racconti e tante risate.

Elena Ballerini sarà in un luogo unico e magico, a Gubbio, davanti all’albero di Natale più grande del mondo.

Come sempre Simon and the Stars, elencherà, segno per segno l’oroscopo della settimana. E poi ancora la musica dal vivo, gli immancabili “vicini di casa” e i giochi in diretta con Frigo e i Fagioli della Domenica, grazie ai quali il pubblico a casa potrà vincere molti premi.