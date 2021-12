Cisco DevNet Learning Lab: nuovi programmatori crescono

Nastri di partenza per il laboratorio virtuale dedicato a studenti dell’ultimo anno di liceo, universitari, persone che lavorano nell’ICT e appassionati



Milano, 9 dicembre 2021 – Cisco di nuovo in campo per offrire formazione professionale ai giovani. L’ultima iniziativa si chiama DevNet Learning Lab, un laboratorio virtuale online dedicato al mondo della programmazione e rivolto a studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori, universitari, persone che lavorano nell’ICT e appassionati.

Presentato oggi come nuova risorsa di Hour of Code – sotto la cui egida si sviluppano da alcuni anni eventi e proposte didattiche volte ad avvicinare un pubblico sempre più ampio alla programmazione – DevNet Learning Lab inizierà in questo mese di dicembre per terminare a maggio 2022.

“Il pubblico dei programmatori deve diventare sempre più vario e vasto, deve accogliere intelligenze nuove, esperienze, generi diversi per fare sì che il mondo digitale in cui viviamo sia “costruito” in modo più inclusivo. “spiega Luca Lepore, Corporate Affairs Leader di Cisco Italia. “Ma anche per consentire di cogliere importanti opportunità lavorative, di esprimere la propria creatività, magari di sviluppare proprio quella soluzione digitale che mancava per affrontare con successo un bisogno, o una sfida del nostro tempo”

L’offerta di DevNet Learning Lab comprende tre livelli formativi, uniti nel nuovo percorso “Progetta il tuo Bot. IoT e Network Automation” che porta ad acquisire le competenze necessarie a sviluppare applicazioni basate su Intelligenza Artificiale.

• Il livello base, accessibile a tutti, comprende il corso introduttivo delle Cisco Networking Academy dedicato all’Internet delle Cose. Si tratta di un primo “assaggio” di 20 ore di formazione online, al termine delle quali viene rilasciato un certificato e un digital badge;

• Superato il primo livello si può accedere a un Corso di Programmazione base di 35 ore sul linguaggio Python – uno dei più diffusi al mondo – che prepara anche ad ottenere una certificazione “entry level” (CPEP);

• Il terzo livello è rappresentato infine dal corso di 8 ore di Cisco DevNet Associate, dedicato ad apprendere le basi della programmazione di interfacce applicative (API) verso le soluzioni di collaboration Webex Teams di Cisco.

Grazie a quest’ultimo livello è possibile entrare a far parte di DevNet, la community degli sviluppatori Cisco, per le attività pratiche e formative supportate anche da tutor, individuali o di gruppo, e per lo sviluppo di progetti in ambito Intelligenza Artificiale e Automazione di rete.

“Fino a poco tempo fa, quando pensavamo alla figura del programmatore informatico, l’immagine che ci veniva in mente era quella di un soggetto curvo sul computer, chiuso da solo in una stanza con il suo PC, tutto intento a elaborare codici e dati in un suo mondo totalmente lontano dalla realtà”. conclude Luca Lepore. “Oggi non è più così: nell’era del tutto digitale la programmazione entra anche nella nostra vita quotidiana, spesso attraverso interfacce che consentono anche a persone meno esperte di realizzare applicazioni, e riguarda un insieme sempre più variegato di tecnologie e di possibilità: l’Internet delle Cose che tutto connette, la cybersecurity che ci protegge, le intelligenze artificiali che ci assistono, le reti su cui viaggiano dati e applicazioni e il cloud che le ospita sono tutti elementi programmabili da una platea sempre più ampia di persone”.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni – e per partecipare a un webinar di presentazione previsto il 14/12 visitare: https://www.scuoladigitalecisco.it/devnet-learning-lab/



