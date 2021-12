Cinemagia Awards 2021, tra i premiati anche Allevi

Ci sarà anche il Maestro compositore Giovanni Allevi tra i premiati della prima edizione di Cinemagia Awards, che si terrà il prossimo 21 dicembre nell’incantevole cornice del St Regis di Roma.

Il premio

La giuria di Cinemagia Awards, all’unanimità, ha deciso di conferire un Premio speciale al Maestro compositore Giovanni Allevi per l’elevata caratura e qualità degli ultimi progetti che lo hanno visto protagonista: dalla docuserie “Allevi in the Jungle”, prodotta da TwisterFilm e andata in onda con grande successo su RaiPlay fino all’album “Estasi”.

“La nostra kermesse, oltre a premiare grandi nomi del mondo del Cinema, ha anche l’obiettivo di omaggiare le eccellenze di altri importanti settori del mondo dello spettacolo, come la musica, dove il Maestro Compositore Giovanni Allevi continua a raccogliere straordinari consensi“ dichiara Tiziana Zampieri, Ceo di Magnifica Consulting e project manager della kermesse.

Nel corso della serata, inoltre, verranno premiate le opere presenti all’interno di Cinemagia, piattaforma di distribuzione di film indipendenti e internazionali in prima visione, che è stata la musa ispiratrice di questo progetto.

Il pubblico avrà la possibilità di visionare e valutare tutte le opere ufficialmente selezionate in concorso sulla piattaforma Cinemagia (https://www.cinemagia.online/).

Gemellato al progetto Cinemagia Awards 2021 c’è Marateale – Premio internazionale Basilicata, guidata dal direttore artistico Nicola Timpone e dal presidente Antonella Caramia e che, per l’occasione, consegneranno un riconoscimento ai talent e agli enti che nel corso delle tredici edizioni hanno contribuito alla riuscita e all’ascesa della kermesse internazionale.

Tutti i premiati di Cinemagia Awards 2021, grandi legati al grande schermo, verranno comunicati nei prossimi giorni.