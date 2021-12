Cibdol lancia una rivoluzionaria formula per l’olio di CBD

SINT-OEDENRODE, Paesi Bassi, 6 dicembre 2021 /PRNewswire/ — Cibdol, un’azienda leader nei settori del CBD e del benessere, lancerà la sua esclusiva gamma di Olio di CBD 2.0 il 7/12/2021. L’aggiornamento della formula sfrutta la sinergia di più estratti di canapa che lavorano insieme al CBD. Primo prodotto del suo genere in Europa, poche gocce di Olio di CBD 2.0 sono tutto ciò che serve per combattere le sfide mentali e fisiche della vita moderna.

Ogni giorno, sempre più persone si rivolgono al CBD per aiutare a gestire condizioni legate all’umore, all’appetito, al sonno ed al dolore. Gli oli di CBD convenzionali possono però avere dei limiti. L’Olio di CBD 2.0 di Cibdol utilizza notevoli quantità di diversi estratti derivati dalla canapa per esercitare una maggiore influenza sulla mente e sul corpo. Il risultato è una profonda esperienza di benessere che si estende oltre gli attuali standard del settore.

Samira Ramsahai, CEO di Cibdol, spiega perché la formula potenziata di quest’olio CBD promette di trasmettere il pieno potenziale della canapa ai suoi utilizzatori:

“Come precursori in questo settore, vogliamo continuare a massimizzare l’impatto favorevole della canapa sulla salute umana. Utilizzando gli ultimi studi scientifici come guida, la nostra formula potenziata aumenta notevolmente i livelli dei composti minori per ottenere un’esperienza più potente.

Si ritiene che questi elementi non solo funzionino meglio se riuniti insieme, ma ciascuno eserciti un’influenza unica sui recettori e sui sistemi diffusi in tutto il corpo. Maggiore è il rapporto tra composti minori e CBD, maggiore è la possibilità di affrontare con efficacia specifici problemi di salute. Sulla base delle attuali tendenze della ricerca, l’Olio di CBD 2.0 è il prossimo passo logico nei prodotti per il benessere”.

Alcune gocce di Olio di CBD 2.0 assunte sopra o sotto la lingua sono tutto ciò che serve per notare un miglioramento nell’esperienza. Rispetto agli oli CBD convenzionali a spettro completo, la gamma 2.0 di Cibdol offre diversi vantaggi significativi:

Per esplorare l’intera gamma di oli CBD potenziati e saperne di più sui loro benefici, visita oggi stesso www.cibdol.it.

Video – https://www.youtube.com/watch?v=wCqEOOgVB0k Video – https://www.youtube.com/watch?v=_p6cCGWoU3c Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1702227/Cibdol_1.jpg Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1702228/Cibdol_2.jpg