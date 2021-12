Il modello iconico di chitarra acustica più famoso al mondo: la dreadnought

Il modello di chitarra acustica Dreadnought è quello che rappresenta ancora a tutt’oggi il modello di chitarra folk che conosciamo oggi e che, essendo stato prodotto da Martin & Co. nel 1916, ha compiuto recentemente circa 100 anni di storia.

La Martin & Co. è un’azienda fra i leader mondiale nel campo delle chitarre acustiche e che fu fondata nel 1833 a Nazareth in Pennsylvania da Christian Frederick Martin, un liutaio tedesco emigrato dall’Austria che fondò una piccola liuteria.

Nel corso degli anni l’azienda americana ha lanciato tanti modelli di chitarre acustiche di successo che sono state utilizzate durante i loro concerti da grandi artisti quali Eric Clapton, Kurt Cobain, Mark Knopfler, Sting, Johnny Cash e tanti altri. Un’ampia selezione di modelli di chitarre Martin può essere trovata sul sito di reinzoo.

Per quanto riguarda il modello Dreadnought lanciato nel 1916, venne inizialmente commercializzato dalla “Oliver Ditson & Co. Boston, New York”; il nome venne ripreso dalla nave da guerra inglese della prima guerra mondiale che era famosa soprattutto per essere di grandi dimensioni.

Il modello Dreadnought si contraddistinse, infatti, rispetto alle altre chitarre contemporanee, per avere forme più grandi rispetto a quelle delle altre chitarre acustiche: i primi modelli ad essere commercializzati furono la D-1 e la D-2 che erano in palissandro. Il grande successo arrivò però nel 1928 con la realizzazione del modello D-28, ancora ad oggi il modello più famoso e imitato in tutto il mondo.

Le caratteristiche principali dei modelli dreadnought oggi sono gli stessi di quando venne lanciata sul mercato, riuscendo così a dare una continuità di oltre 100 anni a questo modello di chitarra. Le caratteristiche sono:

Top in abete

Retro e fasce in mogano

Corpo più grande rispetto a quello delle altre chitarre

12 o 14 tasti “clear the body” (“clear the body” significa che la giuntura fra il corpo e il manico è collocata in corrispondenza del tasto 12 o del tasto 14).

Struttura X-Brace: dato che le corde sono in acciaio, è necessario che abbia una struttura rinforzata per fare in modo da evitare il cedimento. La struttura X-Brace è una struttura intersecata a X che permette una maggiore resistenza alla tensione.

Truss Rod: è una barra di metallo che serve per rinforzare il manico e tenerlo dritto anche in situazioni di tensione.

Il suono che viene prodotto da una chitarra Dreadnought è piuttosto pieno, potente e di elevata qualità; le frequenze più gravi sono molto chiare e ben definite e i toni dei bassi sono molto pronunciati. Altra caratteristica molto importante è il fatto che il suono emesso da questo modello di chitarra è altamente riconoscibile.

Il modello più iconico di chitarra Martin Dreadnought è sicuramente la Martin D-28 che venne realizzata dalla Martin a Nazareth in Pennsylvania. Si tratta di una chitarra piuttosto pesante (è realizzata completamente in palissandro) con un manico piuttosto stretto: nel corso degli anni è rimasta piuttosto immutata rispetto alle caratteristiche originali e non ha avuto grossi cambiamenti. L’unica grande differenza è stata nel legno che è stato utilizzato nel corso degli anni per la realizzazione della chitarra.

Il modello Dreadnought, oltre che dalla Martin, è stato utilizzato anche da altre importanti aziende produttrici di chitarre acustiche nel corso degli anni ed è ancora a tutt’oggi utilizzato.