Check-Up: la puntata dell’11 dicembre

Con l’avanzare dell’età, a causa dell’artrosi e del consumo delle cartilagini della giuntura, l’articolazione del ginocchio si blocca e questo rende impossibile camminare.

A “Check-Up”, il programma di informazione medica di Rai2, nella puntata in onda sabato 11 dicembre alle 11.15, Luana Ravegnini ne parlerà con il professor Francesco Bove, responsabile Unità Operativa Complessa di Chirurgia Ortopedica presso l’Istituto Neurotraumatologico Italiano di Grottaferrata (RM).

Le anticipazioni della puntata

In collegamento dall’ospedale, verrà eseguito un intervento di protesi del ginocchio, che consentirà il completo recupero del paziente anziano trattato. In studio, grazie alla grafica 3D, verranno mostrate le principali fasi dell’operazione.

Durante la puntata si parlerà anche di soffio al cuore: le cause di questo disturbo sono molte, ma identificando per tempo le sue origini è possibile intervenire farmacologicamente per evitare conseguenze pericolose.

Le innovazioni sulle cure, e le nuove terapie più aggiornate saranno illustrate dal professor Francesco Prati, direttore Unità Operativa Complessa Cardiologia d’Urgenza dell’Ospedale San Giovanni Addolorata di Roma.

Nell’ultima puntata della stagione 2021 ci sarà anche una anticipazione della imminente maratona televisiva Telethon, che vedrà, come sempre, la Rai impegnata nel portare aiuto e solidarietà.

A “Check-Up” si parlerà dell’impiego della terapia genica, tecnica che ha consentito a molti malati di guarire e che i ricercatori di Telethon hanno potuto mettere a punto anche grazie alle donazioni.

Nella trasmissione non mancheranno i filmati con testimonianze, mentre i giovani medici specializzandi in studio apriranno una finestra sul mondo della attualità medica.

Infine, un nutrizionista fornirà al pubblico dei telespettatori i suggerimenti più mirati su quali sono i cibi consigliati e quali quelli da evitare in relazione ai temi affrontati in trasmissione.