Javier Bardem a “Che tempo che fa” (19 dicembre)

Il Premio Oscar Javier Bardem sarà ospite a “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio domenica 19 dicembre alle 20.00 su Rai3.

Il pluripremiato attore è protagonista de “Il capo perfetto”, la nuova pellicola diretta da Fernando León de Aranoa, in uscita nelle sale giovedì 23 dicembre e candidata all’Oscar per il Miglior film straniero per la Spagna.

L’ospite della puntata

Primo spagnolo candidato all’Academy Award come Miglior attore protagonista nel 2001 per “Prima che sia notte”, ha vinto l’Oscar nel 2008 come Miglior attore non protagonista per “Non è un paese per vecchi” e ha ottenuto una terza candidatura nel 2011 con “Biutiful”. Ha vinto inoltre un Premio BAFTA, sei Premi Goya, due Coppe Volpi a Venezia e il Prix d’interprétation masculine al Festival di Cannes. Nella sua carriera, Bardem ha lavorato con alcuni dei più grandi registi, fra cui Pedro Almodovar, Ridley Scott, Woody Allen, Denis Villeneuve, Sam Mendes, Alejandro González Iñárritu, Joel e Ethan Coen, Bigas Luna, interpretando numerosi film, fra cui “I lunedì al sole” (2002), “Mare dentro” (2004), “Vicky Cristina Barcelona” (2008), “Mangia prega ama” (2010), “Skyfall” (2012), “The Counselor – Il procuratore” (2013), “Escobar – Il fascino del male” (2017), “Madre!” (2017), “Dune” (2021). Nel 2012 il suo nome è stato aggiunto nella celebre Hollywood Walk of Fame. È sposato dal 2010 con l’attrice Premio Oscar Penélope Cruz, con la quale ha recitato in diverse pellicole.