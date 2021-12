Centro, Mastella: “Serve alleanza, facciamo Margherita 2.0”

“Bisogna creare un’area centrale che si allea. Bisogna recuperare una Margherita 2.0, lo dico a Quagliariello e Rosato: facciamo un’alleanza al centro che è necessaria per il Paese”. Così il sindaco di Benevento Clemente Mastella oggi al Teatro Brancaccio per lanciare il suo nuovo progetto politico ‘Noi di centro’.

Al Senato, alle prossime elezioni, “né la destra né la sinistra avranno la maggioranza assoluta. E noi conteremo eccome se quest’area di centro si aggrega”, dice Mastella.

“Voglio ricordare a Pd e Letta che dal 2006, quando c’era l’Udeur, il Pd non ha più vinto un’elezione politica. Perché è mancata l’alleanza tra Margherita e Ds. Oggi bisogna ricomporre questo. Noi siamo il centro come tale, sceglieremo quando sarà. Non ci faremo scegliere – sottolinea – Il Pd se insegue M5S non va da nessuna parte. Do un consiglio a Letta e gli altri: fate l’Ulivo”.

“Il Quirinale? L’unica cosa che posso dire è che Berlusconi deve stare attento. Questi colloqui Meloni-Letta la dicono lunga, perché questi vogliono portare Draghi a tutti i costi, dopodiché si rischia di andare al voto. Però non so se hanno fatto i conti col Parlamento”, dice il sindaco di Benevento. “Berlusconi stai attento”, rimarca l’ex ministro, “la Meloni e qualche altro vogliono fotterti…”.