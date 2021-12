Mille luci di Natale per la cena di Monica Setta al Parco dei principi

Tavola imperiale per trenta amici decorata con tralci di melograno rosso, candelieri d’argento e fili di perle di cristallo oltre a rose rosse e alberi di Natale mignon per la cena di Monica Setta che ieri sera ha festeggiato in anticipo con gli amici nella sontuosa cornice del Parco dei principi.





Aperitivo a base di fritti, finger food e cocktail Rossini a cura del mitico Domenico Maura e poi cena placèe con risotto al radicchio tardivo, zucca, taleggio e crumble di castagna; raviolo di stracotto di manzo con burro nocciola; millefoglie di manzo e lardo di Patanegra con verdurine reggiano e patate viola; sfera di cioccolato Guanaja con cuore di tiramisù al brownie e gelato al Bailey’s quindi panettone gigante al flambeau e champagne.







Alla cena natalizia della conduttrice di Uno mattina in famiglia, sulle note delle melodie tradizionali natalizie, hanno partecipato molti amici tra cui la conduttrice di Uno mattina Monica Giandotti, la splendida Serena Autieri che ogni sabato conduce Dedicato su Rai1 e Rosanna Lambertucci oltre al commercialista Gianluca Timpone accompagnato dalla moglie Monica, all’avvocato Vicenzo Rienzi vicepresidente Codacons, ai professori Gianpaolo Tortora, Luigi Masoni e Luigi Perniola, al banchiere Giuseppe Sciscione. Presente la direttrice di Isoradio Angela Mariella con il marito Jader Giraldi, la mamma di Monica Liliam e la figlia Gaia Torlontano oltre ai cugini, gli ingegneri Giuseppe e Sabrina Melchiorre.