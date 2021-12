Catania, 27enne uccisa con colpo pistola al volto: nessuna ipotesi esclusa

Sgomento a Misterbianco, nel catanese, all’indomani della serata di sangue dove una donna di 27 anni, Giovanna Cantarero, da tutti conosciuta come ‘Jenny’, è stata uccisa con un colpo di pistola al volto. E’ accaduto ieri sera, poco dopo le 21.30, in un panificio-pasticceria di via Alfredo Nobel all’angolo con via Allende, alla periferia del centro abitato tra i quartieri Montepalma e Lineri, al termine del turno di lavoro. Dolore e strazio fino a tarda notte sotto la pioggia, con familiari e amici arrivati sul posto.

La vittima lascia una figlia piccola di appena due anni.

Sono i carabinieri e uomini del reparto Sis che indagano sul grave fatto di sangue. Tutta la notte sono stati ascoltati amici e familiari della vittima ed ricostruire le ultime ore di vita e le frequentazioni di ‘Jenny’ per risalire al movente di quello che al momento resta un ‘giallo’. I militari dell’Arma, coordinato dalla Procura etnea, al momento non escludono alcuna ipotesi.