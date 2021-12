Casinò online, un po’ di storia

I casinò online oggi sono frequentatissimi, sicuramente più dei loro antenati i casinò fisici. sicuramente il loro successo è dovuto alla loro comodità: chiunque sia maggiorenne può giocarci senza doversi avventurare verso il casinò fisico, vestendosi elegante, potendo giocare quasi esclusivamente di sera e dovendosi accontentare dei giochi previsti dal casinò. Giocando online questi ostacoli vengono superati senza nessun tipo di difficoltà, basta una connessione a internet per poter giocare ai casinò online con soldi veri dal proprio divano in tuta o pigiama, anche solo 10 minuti prima di alzarsi e tornare alla propria vita.

Conosciamo la storia dei casinò online? Quando sono nati, il loro sviluppo, la loro diffusione.

CASINO’ DIGITALI FIN DAGLI ANNI ‘70

La storia dei casinò digitali inizia circa mezzo secolo fa, negli anni ‘70, quando all’interno dei casinò reali era possibile trovare alcune slot machine digitalizzate, con i rulli meccanici collegati a un computer digitale meccanico.

Con l’avvento di internet nacquero i veri primi casinò online che era possibile trovarli fino dagli anni ‘90, anche se, com’era prevedibile, gli utenti iniziali erano molto pochi, anche se il loro successo era destinato ad aumentare esponenzialmente.

https://images.pexels.com/photos/7594264/pexels-photo-7594264.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&dpr=2&h=650&w=940

I CASINO’ ARRIVANO AGLI ANNI ‘90

Non passò molto tempo dalla nascita dei casinò digitali che arrivarono anche i primi regolamenti in merito.

Uno dei più importanti atti in merito è il “Fare Trade & Processing Act”, una legge approvata nel 1994 da Antigua nelle Barbados e che ha dato il via alle regolamentazioni in merito ai casinò digitali. Con questa legge, lo stato caraibico poteva concedere autorizzazioni e licenze nazionali a chi intendeva avviare un’impresa di casinò online.

La prima casa che sviluppò una vera piattaforma di gioco online fu Microgaming, seguita a ruota da altre case di software che svilupparono nel tempo anche un sistema di sicurezza e una certa garanzia durante le transazioni monetarie.

Fino ad allora i giochi erano rimasti in single player, giocatore contro software, si dovette aspettare il 1999 per poter giocare in multiplayer.

Da allora i casinò online hanno conosciuto un successo sempre crescente, con sempre più giocatori che si connettono ogni giorno, sempre più soldi giocati, persi e vinti e sempre più siti che nascono ogni giorno.

Da quando il loro successo è aumentato, i casinò online cercano sempre di rendere le esperienze vissute dai giocatori quanto più reali possibili, un mondo per tornare a quella realtà che si pensava dimenticata ma che porta negli utenti dei casinò online una certa nostalgia, una voglia di contatto umano che non è sostituibile dai computer.

https://images.pexels.com/photos/8111367/pexels-photo-8111367.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&dpr=2&h=650&w=940

LA COMPETIZIONE TRA I CASINO’

Con l’aumento del successo arrivarono anche le prime “gare” tra i casinò per contendersi i clienti. Ci furono diverse strategie di marketing mirate per accaparrarsi il maggior numero di giocatori a discapito dei concorrenti che si ridussero alla fine ad essere solo una gara a chi proponeva i bonus migliori.

Ogni casinò offriva bonus molto convenienti ai giocatori, sempre di più, permettendo un’epoca davvero dorata a chi si avventurava nei siti di gioco online.

Questa competizione senza esclusioni di colpi portò un enorme incremento positivo ai casinò, che migliorarono nella grafica, nella qualità dei giochi offerti, prese piede il multiplayer e le videoslot a tema con vincite progressive.

I CASINO’ ONLINE IN ITALIA

Per poter ottenere una regolamentazione in Italia si è dovuto aspettare il governo Berlusconi che nel 2011 legalizzò i giochi online nello stivale tramite il cosiddetto “Decreto di Ferragosto” in cui si diedero le licenze a un gruppo limitato di casinò online che comprendevano solo giochi da tavolo e lotterie, gli italiano dovettero aspettare un altro anno prima di vedere sui siti anche le slot machine, questo nonostante le macchinette da bar fossero assolutamente legali già da tempo.

Nonostante la limitazione imposta dal decreto, nei 6 mesi successivi si fatturarono circa 5 miliardi di €, segno che l’Italia era pronta per aprire le porte a roulette, poker online e slot machine online.

COME FUNZIONANO I CASINO’ ONLINE

Giocare è piuttosto semplice: basta registrarsi sul sito, inserire i propri documenti affinché vengano verificati (devi essere maggiorenne per poter giocare), ricaricare il proprio portafoglio online, scegliere il gioco a cui si vuole giocare e cominciare, per poi riscuotere successivamente le vincite.