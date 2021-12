Casette prefabbricate: un vero “fenomeno” destinato a crescere sempre più

Acquistare delle casette prefabbricate da collocare su terreni di proprietà, o più comunemente nel proprio giardino, è una tendenza che si sta consolidando sempre più e che con ogni probabilità continuerà a crescere nel prossimo futuro.

Procurarsi degli articoli come questi, in effetti, può garantire dei vantaggi tutt’altro che trascurabili.

Cosa sono le casette prefabbricate

Ma andiamo per gradi e poniamoci la domanda di fondo: cosa sono le casette prefabbricate?

Come si può intuire dal nome, le casette prefabbricate sono delle piccole costruzioni già complete in ogni loro elemento strutturale, di conseguenza per poterle utilizzare non occorrono complesse opere edili (al più può essere necessario qualche semplice lavoro per livellare il terreno o per realizzare una base).

I vantaggi che queste realizzazioni sanno offrire

Quello appena citato, dunque, è un primo grande vantaggio che va sottolineato: la costruzione tradizionalmente intesa delle casette da giardino, quindi, per intenderci, quella che prevede l’utilizzo di mattoni, calce e materiali analoghi, avrebbe un costo di gran lunga superiore.

Non solo: le costruzioni tradizionalmente intese sono delle strutture permanenti (ammenoché ovviamente non si effettuino delle demolizioni, anch’esse laboriose e costose), mentre eliminare o spostare un prefabbricato è un qualcosa di assolutamente agevole.

C’è anche un ulteriore aspetto da sottolineare, ovvero la possibilità di disporre di tali casette da giardino in modo pressoché immediato, al contrario dell’edilizia tradizionale che, come noto, comporta tempi assai lunghi.

Se si dispone di un terreno o anche di un semplice giardino, collocare sul medesimo una casetta prefabbricata è un’operazione eseguibile in piena libertà; non si potrebbe dire lo stesso, ovviamente, per l’edilizia, che andando a modificare le condizioni catastali dell’immobile richiederebbe fior di permessi.

Se ci si vuol dotare di una casetta come questa, dunque, non occorre nulla dal punto di vista burocratico, se non, nella grande maggioranza dei casi, una semplice segnalazione al proprio Comune.

Le normative a questo riguardo possono variare da provincia a provincia, di conseguenza il miglior consiglio è quello di rivolgersi, appunto, al Comune di riferimento, oppure di farsi assistere da un professionista per eseguire gli adempimenti necessari.

Casette prefabbricate: gli utilizzi più comuni

Veniamo ora all’aspetto funzionale della cosa: come si possono usare le casette prefabbricate?

Come si può notare visitando e-commerce che trattano questo genere di articoli, come www.acquavivastore.it, le opportunità di scelta sono tantissime a livello di dimensioni, aperture, caratteristiche tecniche e quant’altro, di conseguenza le opportunità di utilizzo sono altrettanto variegate.

In alcuni casi queste casette prefabbricate possono assolutamente divenire delle vere e proprie “dependance” della casa, e possono quindi essere utilizzate come stanza ulteriore.

Altre casette sono ideali per chi sta cercando un ripostiglio, altre sanno essere perfette per il divertimento dei più piccoli, altre ancora possono essere dei box per auto, moto e altri veicoli, senza trascurare i graziosissimi chioschi, gettonatissimi da parchi, stabilimenti balneari, alberghi, villaggi turistici e altri contesti in cui viene offerto un servizio bar.

Non c’è che dire, dunque: quest’alternativa all’edilizia tradizionale è davvero molto interessante e con spese accessibili, oltre che con interventi di installazione praticamente immediati, è possibile impreziosire i propri spazi outdoor sia a livello estetico che funzionale.