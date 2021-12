Carnevale Venezia, Brugnaro conferma: “Si farà a febbraio”

”Il Carnevale di Venezia a febbraio si farà. Lo abbiamo confermato, vediamo con quali restrizioni, ma si farà. Così come si faranno il Salone nautico e gli altri” appuntamenti importanti per la città. Lo ha detto Luigi Brugnaro, fondatore di ‘Coraggio Italia’ e sindaco della città, intervistato dall’Adnkronos.

”E’ chiaro che Venezia, come tutte le città d’arte, ha pagato di più” a causa della pandemia ma, “come si dice da noi, teniamo botta… Soprattutto sul fronte turistico ”abbiamo avuto un calo, in particolare di turisti importanti e internazionali”, spiega, concludendo: ”Oggi in città abbiamo 30mila visitatori, perché li contiamo quotidianamente… Teniamo botta”.