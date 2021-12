Capodanno 2022: cosa vedere in tv

C’è grande fermento per l’inizio del nuovo anno 2022. Come ogni 31 dicembre, appuntamento a tavola, con la tv accesa, per aspettare lo scoccare della mezzanotte.

Tra gustose pietanze, calici di vino, la televisione rappresenta un “accompagnamento” per concludere il nuovo anno e festeggiare l’inizio del nuovo.

Capodanno in TV

Su Rai1 L’Anno che Verrà, condotto da Amadeus, accompagnerà il pubblico verso il nuovo anno dalle acciaierie di Terni luogo simbolo del lavoro e della ripartenza.

Il Capodanno di Canale 5 ospitato a Bari nella cornice unica del Teatro Petruzzelli. A condurre la serata Federica Panicucci.

Su RTL 102.5, dalle 19, tutti i grandi artisti italiani brinderanno in diretta con gli ascoltatori per festeggiare il nuovo anno.

E tu, su quale canale televisivo aspetterai il nuovo anno?