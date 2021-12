Capodanno 2022, la cicogna di San Silvestro volerà su 10 città

Capodanno 2022, nonostante i bagliori dei fuochi d’artificio, le cicogne si leveranno in volo nella notte di San Silvestro. E si vedranno sfrecciare particolarmente affaccendate soprattutto nel cielo sopra dieci città italiane, da Genova a Trapani. Complice il meteo. A tracciare le rotte più battute dai nuovi bebè che si metteranno in viaggio mentre il 2021 lascia il posto al 2022 è il pediatra Italo Farnetani.

“Secondo studi consolidati di cui mi occupo da molti anni – spiega all’Adnkronos Salute – le temperature ideali per concepire, adatte per lei e per lui, sono le minime della notte intorno ai 12 gradi centigradi. Queste temperature sono ideali per la mobilità e la sopravvivenza degli spermatozoi. Mentre l’allungamento delle giornate, come si comincia ad avere dopo il solstizio d’inverno avvenuto martedì 21 dicembre, è molto utile soprattutto per le donne. La luce toglie il freno agli ormoni sessuali sia femminili che maschili. Il terzo punto è la situazione favorevole che si crea nelle vacanze natalizie: c’è l’euforia del Capodanno, che quest’anno coincide con un fine settimana ‘lungo’; in più, con il Covid, i festeggiamenti saranno in famiglia. Tutto questo avrà un effetto: ci sarà più tempo a disposizione della coppia, ed è prevedibile che ci sia una maggior facilità al concepimento”.

“A testimonianza di quanto questo periodo sia ‘fecondo’ c’è anche un dato”, che fotografa l’impatto sulla natalità a distanza di 9 mesi: “Settembre e ottobre da molti anni vantano il maggior numero di nuovi nati in Italia – evidenzia il professore ordinario di pediatria della Libera università Ludes di Malta – Ecco allora, in base alle previsioni meteorologiche delle temperature per la notte di San Silvestro, le 10 città dove potrebbe essere più facile concepire un figlio tra il 31 dicembre 2021 e l’1 gennaio 2022: Alghero, Brindisi, Genova, Marsala, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Salerno, Taranto, e Trapani”.