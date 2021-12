Capezzone-Pregliasco, scontro a Natale su covid e vaccino

Daniele Capezzone contro Fabrizio Pregliasco su covid e vaccino. Il Natale su Twitter è monopolizzato dalle clip e dagli hashtag legati allo scontro tra il giornalista e il virologo, andato in scena sul ‘ring’ televisivo di Controcorrente. “Capezzone evidenziava il problema della riduzione dell’efficacia” del vaccino. “In realtà si è visto via via nel tempo”, le parole di Pregliasco in relazione al calo della protezione garantita dal vaccino covid. “Da giugno-luglio… Bastava vedere i dati di Israele e Gran Bretagna”, replica Capezzone. “Ma no, molto dopo”, risponde Pregliasco in un crescendo.

“E’ incredibile dire sempre cose negative”, dice il virologo. “Professore, lei non può giustificare ogni cosa del governo e poi 6 mesi dopo fare la morale agli altri. E nelle pause fa anche il cantante…”, dice Capezzone riferendosi all’ormai celeberrimo coro dei virologi che, oltre a Pregliasco, ha coinvolto anche Andrea Crisanti e Matteo Bassetti. “Ogni tanto faccio anche quello, lei invece dice sempre stupidaggini”, dice Pregliasco. “Non lascio a lei il monopolio delle cazzate, nemmeno a Natale”, ribatte Capezzone.