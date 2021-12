Cani e gatti, quali sono le malattie provocate dalle pulci

Chi possiede un cane o un gatto (oppure entrambi) deve prestare particolare attenzione alle pulci che, assieme ad altri parassiti come zecche e flebotomi, rappresentano un pericolo per la salute del proprio animale domestico. Questi insetti, infatti, sono veicolo di svariate patologie che, potenzialmente, possono aggredire anche l’essere umano. In questo articolo vediamo quali sono le principali malattie che colpiscono cani e gatti a seguito di un’infestazione da pulci (pulicosi).

Caratteristiche fondamentali delle pulci

Le pulci sono insetti parassiti ematofagi, ossia si nutrono del sangue dell’animale che li ospita. Quelle responsabili dell’infestazione degli esemplari canini si chiamano Ctenocephalides canis (pulce del cane) mentre la Ctenocephalides felis (pulce del gatto) attecchisce sui felini; assieme alla “pulce del riccio”, rappresentano le specie più diffuse in Europa. Per via delle dimensioni estremamente ridotte, difficilmente sono visibili ad occhio nudo, specie se l’animale ha un manto a pelo lungo. Le pulci passano abbastanza facilmente da un animale all’altro grazie ad una spiccata capacità di salto; in aggiunta, si caratterizzano per la prolificità: una femmina adulta è in grado di riprodursi depositando fino a 20 uova al giorno, che si sviluppano in larve e pupe in presenza di condizioni ambientali favorevoli.

Dermatite allergica da pulci (DAP)

La dermatite allergica da pulci, nota anche con l’acronimo “DAP”, può colpire sia i cani che i gatti; rappresenta una patologia dermatologica provocata da una reazione allergica da parte del sistema immunitario dell’animale. La reazione è scatenata da alcune sostanze presenti nella saliva che la pulce produce quando morde il cane o il gatto che la ospita. Nei cani, questa patologia si caratterizza per una tipica manifestazione a forma di ‘V’ rovesciata che si localizza nella zona lombo sacrale (generalmente nei pressi dell’attaccatura della coda). A causa del forte prurito, e del conseguente istinto che porta l’animale a grattarsi di frequente, l’area presenta danni da autotraumatismo, in particolare perdita di pelo, arrossamento ed irritazione cutanea. Questi danni possono provocare infezioni secondarie, se la DAP non viene trattata in tempo. In realtà, la reazione allergica dipende dalla sensibilità del singolo esemplare, non dalla quantità di pulci che lo hanno infestato. Nel gatto, invece, la dermatite allergica si manifesta sul collo e altre parti del corpo.

La malattia è facilmente diagnosticabile da parte di un medico veterinario; il trattamento prevede l’utilizzo di antiparassitari topici per l’eliminazione delle pulci nonché un trattamento farmacologico a base di cortisonici e antistaminici (per il prurito) abbinati ad antibiotici.

Tenia del cane e del gatto

Le tenie sono una famiglia di parassiti intestinali che possono infestare cani, gatti ed altri mammiferi. Tra le varie specie di tenie presenti in natura, la Tenia cucumerina (Dipylidium caninum) è quella più comune. L’infezione viene trasmessa da pulci o pidocchi, i quali ingeriscono i proglottidi presenti sul pelo del manto dell’animale per poi sviluppare cisti infestanti che entrano nell’organismo in maniera accidentale, tramite leccamento o ingestione. L’infestazione da tenia provoca soprattutto diarrea e vomito e può essere curata tramite la somministrazione di farmaci antielmintici; per sapere di più, è bene informarsi presso il proprio veterinario di fiducia o consultare portale specializzati come parassitistop.it.

Bartonellosi henselae

Con il termine “bartonellosi” si indica un gruppo di malattie infettive che colpiscono soprattutto i gatti; tra queste, vi è la “Bartonellosi henselae”, meglio nota come “malattia da graffio di gatto”, che viene veicolata dalle pulci. La patologia, che si stima colpisca circa l’8% dei gatti domestici, non presenta manifestazioni sintomatiche gravi e tende a ridimensionarsi spontaneamente dopo alcuni mesi di prognosi. In caso contrario, è sufficiente – previo consulto veterinario – approntare un trattamento farmacologico a base di doxiciclina, ciprofloxacina, eritromicina oppure azitromicina.