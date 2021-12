Blanca: la puntata del 13 dicembre su Rai1

“Blanca”, nuovo episodio in onda su Rai1, lunedì 13 dicembre alle 21.25, con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno.

Trama e anticipazioni di Blanca

Nel nuovo episodio intitolato Blu Profondo, i nostri indagano su un traffico di reperti nazisti che farebbe capo a Lorenzo, ex spacciatore che ora gestisce il diving center della famiglia della sua fidanzata. Ma un uomo può davvero cambiare vita? Questa domanda se la pone anche Blanca, cercando di capire cosa prova per Liguori, sempre più sfuggente, e per Nanni. Nel frattempo, a sua insaputa, qualcuno continua a spiarla nella sua stessa casa.