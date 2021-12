La finale di Ballando con le stelle (18 dicembre)

Finalissima a Ballando con le stelle per scoprire la coppia vincitrice. Appuntamento con il dance show di Rai1 condotto da Milly Carlucci insieme a Paolo Belli.

Sabato 18 dicembre, alle 20.35 le coppie in gara scendono in pista per conquistare il trofeo di Ballando con le stelle 2021.

Le coppie in finale

A conquistare la finalissima sono: Arisa – Vito Coppola; Bianca Gascoigne – Simone Di Pasquale; Federico Lauri – Anastasia Kuzmina; Morgan – Alessandra Tripoli; Sabrina Salerno – Samuel Peron; Valeria Fabrizi – Giordano Filippo. Nella puntata precedente, il duo formato da Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale è rientrato in gara in fase di ripescaggio.

Gli ospiti della serata

Special guests il divulgatore scientifico più amato dalla televisione, Alberto Angela, e un grande volto della canzone italiana, Red Canzian, che presenterà il suo musical “Casanova opera pop”.