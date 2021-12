Ballando con le stelle: ottava puntata (4 dicembre)

Sabato 4 dicembre ottavo appuntamento di Ballando con le stelle in onda alle 20.35 con Milly Carlucci.

Protagonisti dello spazio dedicato al “Ballerino per una notte”, l’“Aquila di Ligonchio”, la grande cantante, conduttrice televisiva, attrice, Iva Zanicchi, e Gabriel Garko, l’attore più amato delle fiction italiane.

I due noti ospiti, accompagnati dai talentuosi maestri di ballo, regaleranno al pubblico di Rai 1 grandi emozioni con le loro rispettive coreografie che dovranno imparare nel corso di poche ore. La loro performance verrà valutata dalla giuria di esperti in studio e il voto totalizzato si trasformerà in un “bonus” che, assegnato ad una delle coppie concorrenti, potrà migliorare la loro posizione in classifica.

Le coppie rimaste in gara

Le coppie “stellari” che gareggeranno per contendersi il posto nella semifinale di Ballando con le stelle sono: Andrea Iannone – Lucrezia Lando; Arisa – Vito Coppola; Alvise Rigo – Tove Villfor; Federico Lauri – Anastasia Kuzmina; Morgan – Alessandra Tripoli; Sabrina Salerno – Samuel Peron; Valeria Fabrizi – Giordano Filippo. Nella puntata precedente, la coppia formata da Memo Remigi e Maria Ermachkova è stata eliminata dalla competizione, ma la loro “avventura” non è ancora finita.