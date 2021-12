Aviva Wines nell’hospitality del Gran Premio di F1: un pezzo di Italia ad Abu Dhabi

La F1 infiamma la domenica pomerggio. Ed è subitodomenica bestiale” perchè Verstappen è campione del mondo grazie ad un sorpasso top all’ultimo giro su Hamilton.

Spunta anche l’Italia: Aviva Wines festeggia il buon andamento del mercato emiratino entrando nell’hospitality del Gran Premio di Formula 1 ad Abu Dhabi, si tratta di un vero e proprio colpaccio per la start up italiana – nata un anno e mezzo fa – guidata da Driss El Faria, Diego Granese e Fabrizio Vallongo. Quella di Abu Dhabi sembra davvero l’ennesima conquista, dopo il podio su Amazon (prima posizione best seller da un anno) per lo spumante glitter colorato amato dai vip. Ora diventa drink: cambia pelle e si prepara a dominare il mercato mentre strizza l’occhio ad eventi faraonici come la F1. Solo pochi giorni fa un altro colpo da novanta: Elettra Lamborghini nel suo ultimo videoclip – che diventa virale in poco tempo- utilizza Aviva drink. E le immagini corrono in Rete.

Ma questa è solo parte della storia. Prima della F1 Aviva arriva in Israele grazie a Avivit Bar Zohar, la super modella, che sui social conta oltre 500 mila followers, porta in televisione una delle bottiglie di glitter con tanto di colori e bollicine. Si tratta di una trasmissione molto seguita a cui l’influencer prende parte. Del nuovo drink firmato Aviva ne parla Beverfood.com – uno dei siti specializzati. Si tratta di una bevanda aromatizzata con un gusto completamente nuovo a base di bitter e arancia, gradazione alcolica contenuta 8%, che si inserisce nella categoria dei ready to drink. “Con Aviva Aperitivo l’obiettivo è quello di iniziare a dare un senso e un target più preciso al brand” – spiegano Fabrizio Vallongo e Driss El Faria. Il resto è una storia (frizzante) di questi giorni.