Audi A3 cityhopper: in arrivo la variante con lo stile da SUV

Nel corso dell’autunno del 2022 debutterà la nuova Audi A3 cityhopper, l’inedita variante della A3 Sportback con lo stile da SUV e l’assetto rialzato della carrozzeria. Infatti, sarà introdotta con la gamma Model Year 2023 della compatta premium prodotta dalla Casa di Ingolstadt.

Esteticamente, la nuova Audi A3 cityhopper sarà in linea con la piccola A1 citycarver, ma anche con la media A4 allroad e la grande A6 allroad. Tuttavia, non sarà disponibile con la trazione integrale quattro. In compenso, sarà proposta con la propulsione ibrida Plug-In Hybrid, nelle configurazioni 40TFSIe da 204 CV e 45TFSIe da 245 CV di potenza complessiva.

Per il resto, la gamma della nuova Audi A3 cityhopper comprenderà le motorizzazioni 1.0 TFSI e 1.5 TFSI a benzina per le versioni 30TFSI da 110 CV e 35TFSI da 150 CV di potenza, più l’unità diesel 2.0 TDI per le declinazioni 30TDI da 115 CV e 35TDI da 150 CV di potenza.