Via libera definitivo dal Consiglio dei ministri all’assegno unico universale per le famiglie con figli. L’intervento a sostegno della genitorialità e natalità assorbirà gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari; le detrazioni per figli a carico; l’assegno dei Comuni per nuclei con almeno 3 figli minori; il premio alla nascita e il Bonus bebè. Non assorbirà invece né limiterà gli importi del bonus asilo nido.