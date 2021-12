Asi, Barbaro: “L’asset del mondo dello sport deve diventare centrale per crescita”

“Malagò ha fatto presente le tante vittorie che hanno caratterizzato l’ultimo anno. Le gesta dei nostri campioni sono state importanti per riempire gli impianti sportivi. L’asset del mondo dello sport deve diventare centrale per la crescita del nostro Paese. Lo sport è fatto di tante sfaccettature e questo premio vuole metterle in risalto tutte. Si chiama Sport e Cultura perché vuole rappresentare le varie anime dello sport che poi fanno diventare questo un fatto culturale per il nostro Paese”. Così il Senatore e Presidente di ASI, Claudio Barbaro, nel suo intervento alla XVI edizione del premio ASI ‘Sport&Cultura – Gli Oscar dello Sport italiano’ tenutosi presso il Salone d’Onore del Coni.