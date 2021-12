Ascolti tv, Uno Mattina in famiglia da record: superato il 23% di share

Uno Mattina in famiglia da record: superato il 23,1% di share nella puntata di domenica 5 dicembre.

n altro importante traguardo in termini di ascolti per il programma condotto da Monica Setta, Ingrid Muccitelli e Tiberio Timperi. Oltre 1.600mila i telespettatori che hanno seguito la puntata dello storico programma di Rai1.

Sabato 4 dicembre, invece, il programma ha toccato quota 23,7%!

Insomma, un bel dato per Rai1 e per il direttore Stefano Coletta. Segno di come il programma continui a piacere e a mietere successi settimana dopo settimana.

Domenica di festa, la prima di dicembre per noi che vi ringraziamo per l’immenso affetto che ci dimostrate, puntuali, tutti i week end. Ormai possiamo dirlo #siamounasquadrafortissimi scrive sui social Monica Setta

Sull’importante momento in termini di ascolti, anche la Muccitelli ha condiviso ieri un post di gioia.