‘Artigiano in fiera’ chiude con 600.000 visitatori in 9 giorni

Con 1.800 artigiani, su 7 padiglioni, provenienti da 80 Paesi e l’adesione di 600.000 visitatori si è chiusa ieri sera a Fieramilano (Rho) la venticinquesima edizione di ‘Artigiano in Fiera’. “Si è così affermato il desiderio della micro e piccola impresa – spiega il presidente di Ge.Fi.-Gestione Fiere Spa, Antonio Intiglietta – di voler ripartire da manifestazioni come la nostra che si possono svolgere in assoluta sicurezza. Anche la partecipazione del pubblico è la testimonianza più tangibile della voglia e del desiderio di riprendere la vita di sempre. ‘Artigiano in Fiera’ ha dimostrato che tutto questo è possibile, essendo l’evento più imponente accaduto in questo periodo nel mondo. Ripartiamo da questa positività per costruire un futuro migliore”.

‘Artigiano in Fiera’ riparte da una community di 1 milione di utenti che nell’ultimo anno si sono iscritti alla piattaforma digitale per mantenere una relazione costante con gli artigiani e per acquistarne tutto l’anno i prodotti. Su artigianoinfiera.it sono online più di 2.000 micro imprese, delle quali 550 con una propria vetrina e documentazione foto-video per raccontarne la storia e svelarne il laboratorio, per un totale di oltre 20.000 prodotti in vendita.

La prossima edizione in presenza di ‘Artigiano in Fiera’ è in programma dal 3 all’11 dicembre 2022 a Fieramilano (Rho).