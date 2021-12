Arcangelo Bove (Svapoweb) dopo l’approvazione della Legge di Bilancio: ‘Sigaretta elettronica, politica non ascolta scienza’

Benevento, 31/12/2021 – Nella lettera di auguri indirizzata ai suoi affiliati, Arcangelo Bove di Svapoweb non le manda a dire e si scaglia ancora una volta contro il sistema Italia, colpevole di ostacolare direttamente il settore della sigaretta elettronica. Rivolgendosi a chi fa parte della rete Svapoweb, ai produttori e più in generale a tutti gli appassionati del settore dello svapo, Bove sottolinea e manifesta il proprio ringraziamento a chi ha dovuto fare i conti con un anno altalenante.

Gioie e dolori per il settore dello svapo



In effetti il 2021 si è concluso in maniera davvero amara per il settore. Come ha avuto modo di sottolineare Bove, “la politica ancora una volta si è messa di traverso rispetto alle potenzialità di sviluppo del mondo svapo”. L’imprenditore campano si riferisce, in particolare, alla bocciatura in Commissione Bilancio del Senato di due emendamenti che avrebbero contribuito ad addolcire, per gli operatori del settore svapo, gli effetti della manovra del 2020. La bocciatura si traduce, quindi, in un aumento dei prezzi già dal primo giorno del 2022.

La posizione di Bove



Nella missiva Bove ha manifestato tutte le sue perplessità a proposito di una decisione ritenuta sorda e cieca. La colpa di questa misura è quella di non tenere conto di ciò che la ricerca scientifica ha dimostrato: e cioè la capacità della sigaretta elettronica di diminuire il danno che le sigarette tradizionali possono generare. Come ha spiegato il padre di Svapoweb, “sembra proprio che la politica non sia interessata ad ascoltare quel che dice la scienza. Le ricerche vengono trascurate, e ogni decisione viene presa sulla base del chiacchiericcio”.

La salute pubblica



Il senso del discorso di Bove va al di là delle condizioni economiche del settore e chiama in causa la salute pubblica. In effetti ogni anno solo in Italia si contano circa 90mila decessi che sono provocati dal fumo di sigaretta tradizionale. Un dato che arriva fino a quasi 8 milioni di morti in tutto il mondo. Eppure in Paesi vicini all’Italia, non solo dal punto di vista geografico ma anche per sensibilità culturale, sono state registrate delle aperture significative verso il vaping: è ciò che è accaduto, per esempio, nel Regno Unito e in Francia. In Italia, invece, il settore deve fare i conti con resistenze che non hanno basi scientifiche.

Il paradosso dello svapo in Italia



La situazione è alquanto paradossale, perché da più parti si ritiene che lo svapo potrebbe essere una soluzione al problema del fumo. Invece nel nostro Paese, come fa notare Bove rivolgendosi ai clienti e agli affiliati di Svapoweb, la sigaretta elettronica viene considerata parte del problema, come dimostra la legge di Bilancio che è stata messa a punto in questi giorni. Per altro, proprio pochi mesi fa l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sembrava aver compiuto un passo verso il settore, permettendo ai punti vendita di mettere l’insegna all’esterno: era la prima volta che il logo dello Stato si poteva accostare alla sigaretta elettronica. “Un passo avanti e due indietro, verrebbe da dire”, ha chiosato con amarezza Bove.

Smoking cessation: le possibilità offerte dalle e-cig



Nel porgere i propri auguri a tutti i colleghi del settore, Bove non si è dimostrato rassegnato, ma anzi speranzoso a proposito della possibilità di superare questo nuovo ostacolo. Quel che è certo è che le e-cig in futuro saranno sempre più importanti, un punto di riferimento per ogni processo di smoking cessation. Bove è convinto che, in un avvenire non troppo lontano, i legislatori italiani si dovranno arrendere e accettare questa realtà. Per raggiungere l’obiettivo, però, c’è bisogno dell’unione di tutto il settore.

