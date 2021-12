Apple prolunga smart working: 1.000 dollari a ogni dipendente

Apple prolunga lo smart working e rinvia a tempo indeterminato, causa Covid, il rientro dei dipendenti in ufficio. La decisione del numero uno Tim Cook in una e-mail, inviata ieri a tutti i lavoratori, secondo quanto riporta ‘The Verge’. Nella lettera si incoraggiano tutti i dipendenti a vaccinarsi e, in caso, a ricevere la dose booster.

Cook ha anche comunicato mercoledì che Apple avrebbe dato a tutti i dipendenti 1.000 dollari. Un bonus per “aiutare a organizzare lo spazio di lavoro domestico e che potranno usare come meglio credono”, ha scritto Cook. Il portavoce di Apple Nick Leahy ha confermato il bonus di 1.000 dollari a ‘The Verge’, aggiungendo che si andrà a tutti i dipendenti Apple, compresi i lavoratori al dettaglio. “Vi siamo grati per la vostra flessibilità e resilienza” ha scritto il Ceo, ringraziando i lavoratori.