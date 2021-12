Alex Zanardi è tornato a casa, l’annuncio della moglie

Alex Zanardi è tornato a casa, come ha comunicato la moglie Daniela. L’annuncio è arrivato durante la cerimonia dei Collari d’oro 2021 alla Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica a Roma. Il campione paralimpico di handbike è stato a lungo ricoverato dopo l’incidente avvenuto il 19 giugno 2020.

“Alex ha potuto lasciare l’ospedale qualche settimana fa e ora è tornato a casa con noi. Abbiamo aspettato a lungo che ciò accadesse e siamo molto felici che sia stato possibile ora, anche se in futuro ci saranno ancora dei soggiorni temporanei in cliniche speciali per effettuare misure di riabilitazione specifiche sul posto”, le parole della moglie dell’atleta attraverso il sito di Bmw Italia, di cui Zanardi è Brand Ambassador.

“Dopo il lungo periodo in ospedale è importante per lui tornare dalla sua famiglia. Per un anno e mezzo -ha continuato Daniela-, Alex ha avuto intorno a sé solo persone con mascherine e dispositivi di protezione e le visite erano molto limitate. Ora stiamo con Alex tutto il giorno, lui è nel suo ambiente familiare e quindi può tornare un minimo alla normalità. Questo gli dà ulteriore forza. Siamo molto grati al personale medico delle cliniche in cui è stato curato”.

“E’ il regalo più bello che potessimo ricevere, sperando possa ritrovare serenità familiare e successi di ripresa”, ha detto Luca Pancalli presidente del Comitato italiano paralimpico dal palco. “E’ una notizia meravigliosa, è stato un grande successo, consente a lui di fare Natale a casa”, ha aggiunto Malagò. “E’ una notizia splendida in una giornata che incorona gli atleti che hanno reso grande la nostra Italia, questo è il potere dello sport che consente di avere tra noi Alex Zanardi”.