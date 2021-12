Alessandro Zuber, Buttati A Pesce: il Bestseller su come cogliere al volo le occasioni

Milano,03.12.2021 – Secondo quanto dicono le statistiche, a causa del Covid-19 il settore dell’intrattenimento notturno in 18 mesi ha perso più di 500 milioni, che equivale a circa l’80% del fatturato, e ancora non vede una fine effettiva alle limitazioni iniziate a marzo 2020. Sicuramente non è l’unico settore che sta facendo fatica a riprendersi dopo la pandemia, ma questo libro motiva doppiamente ad uscirne. Infatti, l’autore non solo è un dj promoter dei più importanti ed esclusivi club del mondo, ma è anche una persona che persino nei momenti più bui si è sempre buttata nelle occasioni che gli si presentavano, risollevandosi ogni volta con grande successo.

Per tutte quelle persone che vogliono dare una piega diversa alla propria vita e conoscere meglio il mondo notturno, al di là dei pregiudizi che lo contraddistinguono, esce oggi il libro di Alessandro

Zuber “Buttati A Pesce. Come Affrontare Le Difficoltà Della Vita Credendo In Te Stesso E Diventando L’Artefice Del Tuo Successo”(Bruno Editore). Al suo interno, l’autore va a condividere con i propri lettori le stesse informazioni che permetteranno loro di capire qual è la strada giusta da seguire per conoscere appieno il panorama degli affascinanti lavori notturni e, se interessati, per farne parte.

“Il libro parla di quanto sia importante cancellare gli stereotipi che da sempre caratterizzano il mondo della notte” afferma Alessandro Zuber, autore del libro “La notte altri non è che l’altra faccia di una medaglia che conosciamo molto bene: il giorno. E vi assicuro che non è fatta di droga, alcol e prostituzione, ma di occasioni da non perdere, musica, divertimento e lezioni di vita. L’obiettivo finale? Spingere chi non le conosce a non perdere quelle opportunità a causa di un pregiudizio”.

Secondo Alessandro Zuber, il primo passo per non lasciarsi sfuggire le occasioni della vita, sta nel buttarsi a pesce in qualsiasi situazione ci si presenti davanti. Purtroppo, come precisa lo stesso autore, molti sono frenati da paure, idee sbagliate, false credenze, e spesso si rimanda continuamente la decisione da prendere finché, di solito, non è troppo tardi. L’unica certezza, continuando così, è che non si allontanerà mai dalla propria zona di comfort e, di conseguenza, non solo non si faranno mai grandi esperienze, ma si rischierà di perdere completamente possibilità inimmaginabili.

“Questo libro nasce per motivare tutte le persone che sentono di avere una vita piatta e che non cambierà mai. Parla di un ragazzo in partenza normale ma che ha fatto cose incredibili grazie alla filosofia del non voltarsi mai indietro, del ‘ce la posso fare’ sempre e del buttarsi a pesce” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Attraverso l’esempio di Zuber, credo che tutti possano sentirsi capaci di realizzare i propri sogni, perché se ci si riesce a convincere che tutto è possibile, ci si renderà presto conto che la vita non è così difficile come si pensava”.

“Ho scelto Bruno Editore perché sin da subito mi sono reso conto che l’editore per primo credeva nella mia storia, che pensava potesse aiutare le persone con tante resistenze a fare il passo, a buttarsi a pesce. Il suo team mi ha supportato e aiutato nello sviluppo della mia idea” conclude l’autore “e, ora che il mio libro è completo e pronto al lancio, sono sicuro che come professionisti non avranno difficoltà a farlo diventare Bestseller su Amazon”.

Alessandro Zuber, o più semplicemente Ale Zuber, è un dj promoter dei più importanti ed esclusivi club del mondo. Sin da piccolo è sempre stato definito un grande aggregatore, un forte motivatore e un vero leader nell’organizzazione di eventi. Cresciuto a Segrate nella periferia est di Milano ha sempre amato viaggiare e scoprire nuove realtà. Proprio il continuo viaggio l’ha avvicinato alla musica afroamericana della quale si è innamorato e della quale ne è diventato un vero ambasciatore. Masticando il rap e l’hip-hop dei ghetti newyorkesi e il reggaeton delle isole caraibiche, Ale è riuscito a portare quell’energia e quella rabbia in Europa, specialmente in Italia e in Spagna, contando nel suo calendario pre-covid più di 200 date l’anno e condividendo palchi con artisti del calibro di Nicky Jam, Busta Rhymes, Tyga, Anuel, Ozuna e Daddy Yankee. Il segreto del suo successo è contenuto in questo libro.Contatti:https://www.instagram.com/alezuber/



, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 700 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it