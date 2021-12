1200 macarons per un Albero di Natale a Castellana Grotte

Oltre 2 metri di altezza per 1 metro di circonferenza alla base e in totale 1200 macarons, tutti rigorosamente farciti. Sono questi i numeri dell’albero di Natale realizzato dalla pasticceria Chantilly in occasione delle festività natalizie 2021 ed esposto nella sede di Largo Portagrande a Castellana Grotte (Ba).

Una scultura unica in Italia per le sue dimensioni, realizzata interamente di macarons dallo staff di pasticceri guidato da Pietro Netti, che ha impiegato 12 giorni per produrre i 2400 dischetti che caratterizzano il dolce francese, farcirli, accoppiarli e infine montarli assieme per comporre l’albero, rifinito poi con decorazioni interamente edibili fatte di cioccolato, pasta di zucchero e arance essiccate.

Ma quello di quest’anno vuole essere solo una prova, una base di partenza in preparazione di una scultura ancora più grande e complessa, nelle caratteristiche e nella realizzazione, già annunciata per il prossimo anno, quando Chantilly festeggerà 30 anni di attività: “La pasticceria è un’arte che non può non tenere conto dell’estetica, per il Natale di quest’anno volevamo proporre qualcosa di bello e unico, per allietare non solo i palati ma anche la vista dei nostri clienti, per questo abbiamo pensato a questa scultura di macarons. – spiega Pietro Netti – Per il prossimo anno abbiamo già in progetto di realizzarne una ancora più grande con l’occasione anche di celebrare i 30 anni della nostra pasticceria”.

Nata il 13 dicembre 1992 come piccola attività a conduzione familiare, Chantilly è sempre stata sinonimo di qualità e artigianalità nel settore della pasticceria, ed è oggi cresciuta diventando un vero e proprio regno della dolcezza, un luogo deputato all’esaltazione del bello e del buono.

L’albero di macarons decorerà la pasticceria per tutto il periodo festivo e fino alla vigilia di Natale sarà anche a disposizione di chi vorrà fotografarsi davanti alla scultura e partecipare ad un piccolo contest social che mette in palio un panettone artigianale. Tutte le informazioni sulla pagina Facebook Chantilly Pasticceria.