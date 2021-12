Trovare una vera e propria cura contro l’Aids è l’obiettivo di Gilead. Come spiega Valentino Confalone, amministratore delegato di Gilead Sciences Italia, parlando a margine dell’evento ‘Hiv 40 dopo’. “Un impegno nato 30 anni fa per la ricerca di nuovi farmaci che consentano di raggiungere obiettivi di efficacia e tollerabilità per quei pazienti che hanno delle aspettative di vita paragonabili a quelle della popolazione perfettamente sana.”