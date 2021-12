Agrigento, crollo palazzina a Ravanusa: 2 morti, 7 dispersi

Sono due i corpi senza vita estratti dalle macerie a Ravanusa, dopo l’esplosione che ha provocato il crollo di una palazzina in provincia di Agrigento. 7 i dispersi tra cui una donna in avanzato stato di gravidanza. Due le donne tratte in salvo e trasferite all’ospedale di Licata. I Vigili del fuoco hanno spento i generatori di energia elettrica per ascoltare eventuali voci provenienti dalle macerie. Attesi i cani molecolari sul luogo dell’esplosione, gli animali dovrebbero fare scoprire eventuali corpi o i dispersi. Poco fa i vigili del fuoco, arrivati da tutta la Sicilia, hanno spento i generatori per ascoltare una voce. Si è sentito un lamento dalle macerie.

Almeno cinquanta le persone sfollate, tra loro anche diversi anziani. Il Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, che ha seguito per tutta la notte l’evolversi della situazione, come apprende l’Adnkronos, in mattinata si recherà sul luogo del disastro insieme con il pm di turno. L’onda d’urto “è stata di almeno cento metri”. A dirlo all’Adnkronos è il capo della Protezione civile della Sicilia Salvo Cocina che ieri sera si è recato subito sul luogo del disastro.