ADRE e il Superbonus finanziano progetti di riabilitazione ed efficienza energetica

LISBONA, Portogallo, 13 dicembre 2021 /PRNewswire/ — ADRE HYDROPOWER, azienda italiana che sviluppa progetti di efficienza energetica nell’ambito del piano “Superbonus”, apre la sua prima campagna di crowdfunding con la piattaforma portoghese di crowdlending per progetti di impatto sociale e ambientale, GoParity



ADRE HYDROPOWER, una società di ristrutturazione edile focalizzata sull’efficienza energetica che utilizza i vantaggi del Superbonus con il suo marchio “Primavera in Casa”, è aperta agli investimenti in GoParity. I progetti di efficienza energetica di questa azienda possono essere finanziati per il 110%, con la copertura dei costi di isolamento termico, installazione di pannelli solari e altre misure di efficienza energetica. Questo supporto deriva dall’iniezione di capitali da parte dell’Unione europea, in questo caso specifico, diretto alla lotta al cambiamento climatico.

L’impatto generato dai progetti si traduce in un miglioramento dell’efficienza energetica in centinaia di edifici italiani che passano alla classificazione energetica A, acquisiscono una maggiore resistenza anti-sismica e diventano complessivamente più sostenibili.

Oltre ai vantaggi forniti ai clienti finali dell’azienda e all’ambiente, la campagna di finanziamento su GoParity consente a qualsiasi persona o azienda che desidera finanziare questo progetto di impatto ambientale di trarre vantaggio economico dal proprio investimento, ricevendo interessi sull’importo prestato per finanziare ADRE. Questo finanziamento consentirà anche la creazione di 10 posti di lavoro.

Con il programma “Primavera in Casa” ADRE ha già rinnovato oltre 2000 edifici e confida, attraverso il finanziamento di GoParity, di sfruttare la sostenibilità nell’edilizia, contribuendo agli Obiettivi di sviluppo sostenibile 7 e 9 delle Nazioni Unite, in materia di energia rinnovabile a prezzi accessibili, innovazione e infrastrutture.

GoParity, la piattaforma di investimento ad impatto, scelta da ADRE per potenziare il suo marchio “Primavera in Casa”, riunisce le aziende in cerca di finanziamenti e quelle che desiderano investire in modo sostenibile e apre per la prima volta un progetto di finanziamento collaborativo in Italia.

GoParity ha già generato oltre 9 milioni di euro per 130 progetti, investiti da 15.500 utenti sulla piattaforma, con un rendimento del 4-7% all’anno, e già oltre 2 milioni di euro restituiti agli investitori che hanno partecipato agli investimenti collaborativi nella piattaforma. I progetti evitano una media annuale di 22.000 tonnellate di emissioni di CO2 e circa 60.000 persone hanno già ricevuto un effetto positivo dalla creazione di posti di lavoro, da migliori condizioni di vita finanziarie e dall’istruzione.