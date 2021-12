Acquistare casa a Firenze: i consigli degli esperti

Decidere di acquistare una nuova casa in una città storica come Firenze è, sicuramente, un’ottima scelta. Ma, come accade per ogni acquisto di un immobile, è importante valutare, con estrema attenzione, diverse caratteristiche come, ad esempio, il quartiere di ubicazione dell’appartamento, le condizioni in cui versa, il prezzo finale e ulteriori spese da mettere in conto.

Quindi, prima di prendere una decisione definitiva, è bene ricercare le giuste informazioni e affidarsi a servizi specializzati e professionali. Vediamo, quindi, quali sono i migliori quartieri del capoluogo toscano in cui conviene comprare casa.

I quartieri di Firenze più ricercati

Chi desidera acquistare un immobile a Firenze deve, necessariamente, approfondire le caratteristiche dei diversi quartieri. Comprare casa nel quartiere più adatto alle proprie esigenze è fondamentale anche in ottica futura. Le caratteristiche principali ricercate, solitamente, sono la disponibilità, nelle vicinanze, di mezzi pubblici, supermercati, scuole (nel caso si abbiano dei figli), banche e farmacie. Ma, soprattutto, le persone desiderano luoghi lontani da fonti di disturbo e sicuri.

I quartieri di Firenze più noti e ambiti sono:

il Centro Storico, dove si trovano i monumenti principali come il Duomo, gli Uffizi, Palazzo Vecchio e così via. In questo quartiere i costi sono elevati ma, in ottica futura, è possibile considerarlo un investimento vantaggioso. Unica pecca è la difficoltà nel trovare ascensori nei palazzi antichi e parcheggi nelle vicinanze;



Campo di Marte, quartiere residenziale in cui si trovano tanti luoghi di intrattenimento come lo stadio Artemio Franchi e il Mandela Forum. Tra i principali vantaggi la presenza di servizi di trasporto come autobus e treni;

Gavinana-Galluzzo, ubicato alla sinistra del fiume Arno e ricco di numerosi supermercati;

Isolotto-Legnaia, quartiere residenziale caratterizzato da diverse strutture popolari di inizio ‘900. In questa zona è possibile fruire di diverse aree verdi e servizi come, ad esempio, strutture sportive, negozi e supermercati;

Rifredi, il quartiere più ampio di Firenze in cui è collocata l’Università. Vicino è possibile trovare supermercati e mezzi di trasporto.

