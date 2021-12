Abionic lancia il test salivare COVID-19 ultra-veloce in loco destinato a scuole, hotel, aeroporti e ristoranti

LOSANNA, Svizzera, 30 novembre 2021 /PRNewswire/ — Abionic SA, azienda che sviluppa soluzioni diagnostiche rivoluzionarie basate sulle nanotecnologie, ha annunciato il marchio CE (Conformità Europea) per un nuovo test salivare COVID-19 con risultato in 1 minuto che utilizza la sua piattaforma di test all’avanguardia abioSCOPE. Questa straordinaria soluzione consente ad Abionic di commercializzare il suo test ultra-rapido per identificare le persone infettate dal SARS-CoV-2 in tutta l’Unione europea. Progettato per essere utilizzato in scuole, eventi, aziende, hotel o aeroporti, dove la diagnosi rapida è fondamentale, il test potrebbe segnare una rinascita per il tormentato settore turistico che ha perso milioni di euro, con bar, hotel e ristoranti che hanno sopportato il peso delle restrizioni dovute alla pandemia. Allo stesso modo, potrebbe consentire alle scuole di rimanere aperte, offrire continuità nell’istruzione, consentire agli aeroporti di ottimizzare l’esperienza dei passeggeri e incoraggiare i viaggiatori a volare di nuovo.

I dati clinici per il test antigenico ultra-veloce IVD CAPSULE COVID-19 si basano su studi che includono 119 individui e hanno dimostrato una sensibilità molto elevata per identificare le persone infettive con cariche virali misurate dalla PCR di Ct

L’uso del sistema è semplice: dopo aver raccolto un campione di saliva, l’utente lo mescola con il reagente per rivelare la nucleoproteina. Il mix viene quindi distribuito sulla IVD CAPSULE, che viene caricata sul vassoio del dispositivo di lettura abioSCOPE. Dopo circa 1 minuto, il risultato viene visualizzato direttamente sullo schermo dell’abioSCOPE. Il risultato è inequivocabile e può essere trasferito automaticamente attraverso un protocollo di trasmissione dati sicuro utilizzando la porta ethernet integrata dell’abioSCOPE.

Il test salivare di quantificazione antigenica COVID-19 con risultato in 1 minuto di Abionic fornisce anche informazioni sulla potenziale contagiosità del paziente, consentendo un processo decisionale preventivo immediato: “Il paziente rappresenta un rischio di diffusione della malattia?”. È stato progettato per essere utilizzato in scuole, eventi, aziende, hotel o aeroporti, dove è fondamentale prendere decisioni rapide sullo status del COVID.

Abionic sta inoltre sviluppando una versione nasale/nasofaringea dell’IVD CAPSULE: i test diagnostici antigenici in loco per il COVID-19 consentiranno agli operatori sanitari di rilasciare un passaporto COVID ufficiale o di estendere la durata del COVID pass. È progettato per essere utilizzato in ospedali, cliniche, ambulatori privati o farmacie, dove sono importanti risultati immediati di alta qualità. L’azienda sta preparando l’inserimento nell’elenco comune dell’UE.

“Siamo lieti di offrire gli strumenti giusti per garantire ambienti senza COVID”, ha dichiarato il Dott. Nicolas Durand, CEO di Abionic. “Ottenere il risultato in 1 minuto riapre le porte dei luoghi che fino ad oggi erano chiusi a molte persone. Ottenere il marchio CE per la nostra Saliva COVID-19 IVD CAPSULE è un passo importante per consentire l’accesso a test ultra-veloci ed estremamente precisi in tutta l’Unione europea e oltre. Siamo fieri di partecipare attivamente allo sforzo globale per tornare alla normalità”.

La IMD business school sta attualmente testando il test salivare nel campus di Losanna. Louis Leclézio, CDO IMD, ha dichiarato: “Abbiamo un profilo di partecipanti fatto di dirigenti mobili a livello internazionale e di una comunità di studenti. La nostra priorità è quindi tutelare la salute dei nostri partecipanti e fare in modo che arrivino e partino in assoluta sicurezza. Per noi è importante continuare a garantire un ambiente di apprendimento sicuro senza interrompere le attività didattiche in IMD. Per gestire questo processo in continua evoluzione, stiamo attualmente testando la soluzione di Abionic poiché vogliamo essere in grado di valutare rapidamente lo stato Covid delle persone che accedono al nostro campus e prendere di conseguenza le opportune decisioni del caso”.

Sierologia COVID-19 su larga scala

La pandemia di COVID-19 presenta ancora una volta una curva ascendente, nonostante il calo dei casi registrato durante la primavera e l’estate 2021 grazie al successo dell’implementazione della vaccinazione. Insieme all’emergere di nuove varianti, il potenziale indebolimento dell’immunità fornita dai vaccini potrebbe rappresentare una minaccia per la salute pubblica. Pertanto, molti paesi stanno prendendo in considerazione l’introduzione di test degli anticorpi per il COVID-19. Si tratta di test per stabilire se una persona ha sviluppato anticorpi al virus, che potrebbero proteggerla contro la reinfezione e consentirle di lavorare e viaggiare senza restrizioni.

Abionic annuncerà lo sviluppo di un test sierologico rapido (5 minuti), semplice (da una goccia di sangue capillare) e quantitativo (determinazione del livello degli anticorpi) che quantifica entrambe le proteine IgG nucleo e spike.

Questo pannello di sierologia quantitativa dovrebbe essere contrassegnato con il marchio CE nel secondo trimestre 2022, quando gli studi attuali avranno determinato il livello di anticorpi necessari per l’immunità. Un test rapido con sangue capillare semplifica il percorso del paziente e consente un unico appuntamento/passaggio a un centro di screening e vaccinazione (centro di prevenzione). Inoltre, questo test che sarà utilizzato sulla piattaforma abioSCOPE consentirà la personalizzazione della vaccinazione e non una vaccinazione basata sulla popolazione. Il pannello degli anticorpi di Abionic contribuirà direttamente a massimizzare l’immunità generale, con un minor carico di lavoro sul sistema sanitario.

“Il principale vantaggio della soluzione di Abionic è essere in grado di eseguire una sierologia, entro pochi minuti, direttamente sul posto, a differenza dei test di laboratorio che impiegano più di 24 ore per ottenere risultati e richiedono un secondo appuntamento”, ha dichiarato il Dott. Alessandro Diana, Direttore medico del Qorpus Hirlsanden Medical Center di Ginevra, ed esperto immunologo di Infovac. “Questa semplificazione è, a nostro avviso, la chiave per facilitare e ottenere l’immunità collettiva in modo più rapido e garantire che la popolazione aderisca alla vaccinazione”.

Informazioni su Abionic

Fondata nel 2010, Abionic è una società svizzera produttrice di tecnologie medicali che commercializza in oltre 25 Paesi una rivoluzionaria tecnologia nanofluidica, fornendo ai professionisti del settore sanitario uno strumento diagnostico rapido, semplice e universale. La nanotecnologia all’avanguardia di Abionic migliora l’efficienza e la versatilità dei test ELISA standard per fornire opzioni di trattamento ottimali point-of-care (POC) con la capacità di ridurre le attuali tecniche biologiche da macroscala a nanoscala in un ambiente ad analita multiplo.

La piattaforma di diagnostica In Vitro (IVD) di Abionic fornisce risultati ultra-rapidi con qualità di laboratorio da una singola goccia di campione del paziente (saliva, sangue, urina, ecc.) al POC che consente una diagnostica personalizzata e la possibilità di iniziare immediatamente il trattamento. L’azienda è attiva principalmente nelle attività di terapia intensiva (identificazione precoce di sepsi, gravità del COVID-19) e nelle attività di assistenza di base (allergie, carenza di ferro).

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web https://www.abionic.com/.

