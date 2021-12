A mezzanotte, il singolo natalizio di Elettra Lamborghini

Un Natale da ballare con Elettra Lamborghini.

L’iconica artista da milioni di stream, amatissima dai suoi fan, annuncia l’arrivo di A MEZZANOTTE (Christmas Song) (Island Records), la nuovissima e prorompente cometa pop-dance tutta ritmo e sentimento, che attraverserà l’etere musicale dalle 24 di venerdì 3 dicembre. Il nuovo singolo arriva dopo il successo di Pistolero, certificato 3° disco di platino con oltre 50 milioni di stream e 37 milioni di visualizzazioni.

Il nuovo brano di Elettra Lambroghini

L’esplosivo brano, innescato dall’immancabile firma vocale Elettra, Elettra Lamborghini unita al tintinnio festante dei campanelli natalizi, è un invito scintillante e uptempo all’entusiasmo genuino e a lasciarsi andare ai sentimenti, dai più puri e romantici ai più infuocati e spinti.

La drum machine elettronica di retaggio anni ’80 fa sì che il mood di A MEZZANOTTE (Christmas Song) matchi perfettamente con lo spirito e le atmosfere gioiose del Natale, senza eclissare il lato più travolgente di una notte di follia a luci spente, di un ballo cheek to cheek in pista, di un vorticoso bacio quando scattano i quattro zeri sul display dell’orologio.

A MEZZANOTTE (Christmas Song) è un fuoco d’artificio che in poco più di 3 minuti sale al cielo ed esplode in mille luci colorate: quelle dei colori squisitamente latini dello special in double time, che sul finale completa l’energia musicale sprigionata da Elettra come il fiocco rosso laccato sul regalo di Natale più atteso.