Vira Carbone: “Sogno un appuntamento bisettimanale di Buongiorno Benessere”

Vira Carbone conduce ormai da nove anni, con successo, Buongiorno Benessere su Rai1.

Al centro del programma c’è la salute, argomento che sta a cuore a tutti. Il tutto viene spiegato e argomentato in modo chiaro e rigoroso, grazie anche alla professionalità della Carbone coadiuvata da un’importante squadra di autori. Ma anche di volti e inviati che danno ancora più lustro al programma.

Tra tutti citiamo Elisa Silvestrin, ormai uno dei volti più amati in Rai dai telespettatori.

Senza dimenticare Samuel Peron con il suo spazio dedicato all’attività fisica.

Nel weekend Vira Carbone è stata ospite di Monica Setta su Isoradio, nel seguitissimo appuntamento radiofonico “Parla Con lei”.

Ai microfoni della giornalista, la Carbone ha svelato come è nato questo programma divenuto ormai un cult della rete ammiraglia della tv di stato.

“C’è dietro una voglia di imparare. La prima edizione nasce grazie a Giancarlo Leone, non finirò mai di citarlo e ringraziarlo. Da ipocondriaca gli ho proposto un programma per rasserenare le persone come me a non ammalarsi. L’idea piacque. Mi disse “Prova a scriverlo”. E poi mi chiese “Sei in grado di portare un programma più articolato di quella che è stata la tua idea?” Dopo 45 ero dal direttore con il programma in mano. Iniziai con dieci puntate che non sono mai finite”.