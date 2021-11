Viaggio sulle Canarie: tutto quello che c’è da sapere

Un viaggio alle isole Canarie può essere un’ottima idea per chi vuole scoprire territori esotici senza spostarsi più di tanto. L’arcipelago comprende otto isole, con tante suggestioni da scoprire. Per usufruire di un’esperienza simile, sarebbe necessaria una permanenza di almeno due giorni in ciascuna isola, anche se ci vorrebbe più tempo per visitarle tutte.

Da dove partire per il viaggio alle Canarie

Le due isole principali da visitare sono Gran Canarie e Tenerife. Una buona esperienza di viaggio all’interno delle Canarie dovrebbe partire da uno di questi due luoghi, per poi dirigersi verso Fuerteventura, Lanzarote e così via. Ecco alcune idee da tenere d’occhio.

Gran Canarie

L’isola delle Gran Canarie viene considerata come un continente in miniatura. Il suo capoluogo è Las Palmas de Gran Canaria. Tra le numerose cose da fare, una bella passeggiata per il centro di Vegueta, precisamente lungo la via commerciale di Triana, è un’ottima idea. Si prosegue con un bellissimo bagno nelle acque cristalline presso la spiaggia di Las Canteras, un lido cittadino particolarmente adatto alle famiglie con bambini.

L’iosla delle Gran Canarie garantisce diverse opportunità perché offre un giro panoramico che soddisfa le esigenze di tutti. In 250 chilometri, è possibile conoscere la bellissima Chiesa di San Juan Bautista ad Arucas, visitare il porto di Agatea e affacciarsi dal suggestivo belvedere del Balcone a La Aldea. Quindi, è possibile scoprire un porto da cartolina a Mogàn. Il viaggio va avanti visitando alcune delle spiaggie più conosciute al mondo come quelle di Arguineguìn, Patalavaca, Puerto Rico, Amadores e altre piccole insenature. In alternativa, si può passeggiare per il centro storico di Telde.

Una delle esperienze da vivere almeno una volta è fare il bagno sulla spiaggia di Maspalomas, un deserto di dune che si estende fino ad arrivare al mare. In questo caso, una bella passeggiata sulla riva che conduce sulla spiaggia vicina dell’Inglès è un’opzione da tenere d’occhio.

Tenerife

Quindi, il viaggio può proseguire presso l’isola di Tenerife, capace di garantire diverse opportunità da sfruttare. La natura offre numerose proposte, tra le quali occupa un ruolo di primo piano una visita al Parco Nazionale del Teide. In questo caso, è consigliabile intraprendere un’escursione presso uno dei suoi molteplici sentieri. Quindi, dirigendosi verso il sud, ci si può imbattere in uno dei parchi acquatici più grandi d’Europa, ossia il Siam Parck.

Partendo da Tenerife, ci si può dirigere anche verso altri punti d’interesse molto intriganti, quali ad esempio La Gomera ed El Hierro. Nella porzione meridionale dell’isola, si può anche ammirare il contrasto tra le località di montagna e quelle marittime, dando vita a un insieme di scenari tutti da scoprire.

Le opere di César Manrique e di Néstor Martín-Fernández de la Torre

Entrambi artisti internazionali che decisero di dedicare molte opere alle Canarie. Manrique fu un precursore dell’ecologismo che si concentrò sul rapporto tra natura e uomo. Alle Canarie ha progettato numerosi spazi, tra giardini, centri culturali, belvederi. I suoi lavori si trovano soprattutto a Lanzarote, ma anche a El Hierro, Tenerife e Fuerteventura. Néstor è stato invece un pittore simbolista e modernista. Il villaggio Pueblo Canario è un’opera architettonica di sua ideazione, al cui interno si trova il museo che espone le sue creazioni.

Piscine Naturali di Tenerife

Le piscine naturali di Tenerife sono una delle meraviglie dell’arcipelago che permette di godersi il mare durante tutto l’anno e di nuotare nell’acqua calma e tiepida. Montaña Amarilla, Charco Azul, le piscine De Bajamar, Jóver, Lago Martianez, Charco del Viento, Garachico El Caletón e Punta del Hidalgo sono solo alcune delle piscine naturali più belle di Tenerife.

Altre isole da conoscere

Un’isola paradisiaca nella quale rilassarsi è Fuerteventura, con oltre 150 chilometri di spiaggia e onde perfette per i surfisti. Viene circondata da acque smeraldo e contiene sabbia bianca, oltre a essere stata dichiarata Riserva della Biosfera. Su questa spiaggia, ci si può concedere il piacere della gastronomia locale, potendo assaggiare piatti a base di pesce, il capretto e tanti altri prodotti locali, oltre a praticare attività nautiche. Al momento del tramonto, non può mancare una passeggiata con cena in posti suggestivi.

Interessante è anche l’isola di Lanzarote, con visita presso il paesaggio protetto di La Geria e scoperta dei vini bianchi locali. Anch’essa è stata proclamata Riserva della Biosfera dall’Unesco, con numerose attrattive da scoprire come i centri storici e tanta cultura. Il parco Naturale di Timanfaya, detto anche Montagna di Fuoco, è sicuramente da scoprire.

Infine, non ci si può dimenticare dell’isola della Graciosa, con spiagge di sabbia dorata. Si tratta di una piccola isola situata di fronte a Lanzarote, raggiungibile in 30 minuti di traghetto. È possibile visitarla con escursioni via mare o in bicicletta, sostando presso alcune delle spiagge locali.

Per chi è alla ricerca di un luogo davvero magico le Canarie sono senz’altro un’opzione da prendere in considerazione. Ovviamente prima della partenza organizzare il viaggio nei minimi dettagli in modo da poter visitare davvero tutto. Per godersi davvero tutto serviranno almeno una settimana o 10 giorni ed affidarsi a tour operator che conoscono bene il territorio.