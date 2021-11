Vasco Rossi: il nuovo libro di Michele Monina.

Il libro

È possibile provare a raccontare la storia di un artista che, in oltre quarant’anni di carriera ha sfornato una quantità di record tale da necessitare una voce a se stante nel Guinness dei primati? L’artista con più biglietti venduti in un singolo concerto al mondo, Modena Park e i suoi 230 mila spettatori; l’unico a fare sei concerti di fila a San Siro. Come trovare un modo originale, oggi, per analizzare la sua musica, svelare il segreto di un successo senza precedenti e senza possibili epigoni?

A pochi mesi dal suo settantesimo compleanno Michele Monina, da tempo al fianco del rocker di Zocca come biografo e autore del film Vasco Non Stop 018-019, riprende un bandolo abbandonato ormai tredici anni fa e riparte da Il Vasco che vorrei, testo che raccontava le gesta del nostro eroe a partire dalle sue canzoni. Ne esce un ritratto originale, onesto e sincero, proprio come le canzoni di cui si parla, canzoni che presto torneremo a cantare in coro allo stadio, pronti a portare a casa un nuovo record.

Michele Monina è nato ad Ancona nel 1969, vive a Milano. Come scrittore ha pubblicato oltre ottanta titoli, alcuni dei quali firmati con artisti del calibro di Vasco Rossi, Caparezza e Cesare Cremonini. Critico musicale attivo sulla carta stampata, sul web e in radio, ha scritto anche per il cinema, il teatro e la televisione.