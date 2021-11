Vasco Rossi: il nuovo album è il più venduto della settimana

Esce il nuovo Vasco ed è subito classifica.

“Siamo qui”, a una settimana dalla sua pubblicazione, conquista la prima posizione della classifica degli album e dei vinili più venduti in Italia (Fimi/GFK) con la sua carica di energia classic rock, “in direzione ostinata e contraria” rispetto alle tendenze in voga.

“Siamo qui”, il singolo che ha dato il titolo al disco, rimane tra i brani più trasmessi in airplay – questa settimana al N. 3 – e, per quanto riguarda il digitale, Vasco tiene sempre alta la bandiera del rock:

Ai vertici della chart degli artisti più ascoltati su Amazon Music, Tra i primi 5 album più scaricati al mondo su Apple/iTunes, Nella Top 20 Artisti di Spotify.

Il nuovo album di Vasco Rossi

“Siamo qui” è il suo il 18esimo album di studio, è disponibile in 9 confezioni con diversi supporti – cd, vinile, musicassetta – e diverse copertine.

In digitale nei formati: classico, in alta definizione, in spatial audio Dolby Atmos su Apple Music, e in versione Enhanced – con il commento di Vasco alle canzoni – disponibile su Amazon Music.