Variante sudafricana Omicron, rilevato primo caso in Germania

Covid in Germania, rilevato nel Paese il primo caso da variante Omicron sudafricana. Lo ha annunciato il ministro della Sanità dello stato tedesco dell’Assia, Kai Klose, secondo cui alcune mutazioni tipiche della nuova variante apparsa nei giorni scorsi in Sudafrica sono state riscontrate in una persona proveniente da quel Paese.

In Germania i contagi da Covid restano intanto a numeri record. Secondo il Robert Koch Institute, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 67.125 casi e 303 vittime, per un totale complessivo rispettivamente di 5.717.295 contagi e 100.779 vittime.