Variante Omicron, Zangrillo: “Dibattito irresponsabile tra esperti di nulla”

“Grazie alla variante Omicron, l’irresponsabile e disgustoso dibattito mediatico tra esperti del nulla ci rovinerà quest’ultimo scorcio di 2021”. Il professor Alberto Zangrillo si esprime così, in un tweet, sul dibattito che si è acceso negli ultimi giorni sulla variante Omicron.

Zangrillo, prorettore dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano e direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell’Irccs ospedale San Raffaele, in tempi recenti ha ripetutamente evidenziato la necessità di un approccio competente ed equilibrato nella comunicazione. “Possiamo dedicarci alle altre patologie: in questo momento ci preoccupano le enormi liste di attesa di malati che nulla hanno a che fare con il covid. Continuare a vedere il numero dei contagi quotidiano come prima, seconda o terza notizia ci interessa pochissimo”, aveva detto Zangrillo all’inizio del mese intervenendo a Quarta Repubblica.