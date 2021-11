Variante Omicron, Sudafrica: “Puniti per averla scoperta”

Variante Omicron, il governo sudafricano lamenta di essere stato “punito” anziché “applaudito” per aver scoperto la variante, definita dall’Oms “preoccupante”. La critica è stata mossa in una nota dal ministero degli Esteri mentre numerosi Paesi stanno imponendo restrizioni ai viaggi con diversi Stati africani, tra cui il Sudafrica.

Diversi casi della variante omicron sono stati già identificati in Europa, inclusi due nel Regno Unito e uno in Belgio. Casi sospetti sono stati riscontrati anche in Germania e nella Repubblica Ceca.

“La scienza eccellente dovrebbe essere applaudita e non punita”, ha dichiarato il ministero degli Esteri sudafricano, aggiungendo che il Sudafrica viene punito “per il suo sequenziamento genomico avanzato e la capacità di rilevare nuove varianti molto rapidamente”, aggiungendo che le reazioni nel mondo sono state completamente diverse quando nuove varianti sono state scoperte in altri Paesi.