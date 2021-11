Variante Omicron, Ricciardi: “Vaccino Pfizer sembra efficace”

“Sembra che il vaccino Pfizer protegga” dalla variante Omicron. Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, risponde così a DiMartedì sull’efficacia dei vaccini contro la variante Omicron, appena salita alla ribalta.

“La velocità di trasmissione è superiore rispetto a quella della variante Delta. I dati che arrivano dal Sudafrica dicono che ha sintomi più lievi. La propagazione è impressionante”, dice Ricciardi. “La contagiosità deve preoccupare anche se dal punto di vista clinico non fosse pericolosa”, aggiunge, evidenziando che l’Italia deve proseguire con la strategia individuata: “Stiamo andando avanti bene per copertura vaccinale e circolazione del virus. Dobbiamo andare avanti così, togliendo i tamponi antigenici dal green pass”, ribadisce.

E’ in arrivo il parere dell’Aifa sul vaccino per la fascia 5-11 anni, che ha già ottenuto l’ok dell’Ema, l’agenzia europea del farmaco. “Il vaccino per i bambini è sicuro e immunogeno. Non è vero che i bambini non si ammalano: in Inghilterra si ammalano in migliaia, centiaia vengono ricoverati e decine muoiono”, dice. No all’obbligo vaccinale, che in Germania è tema di discussione. “In Germania hanno tolto l’emergenza e liberalizzato tutto, ora si trovano nella condizione di inserire l’obbligo vaccinale. Noi non siamo in questa situazione”, dice Ricciardi. E’ possibile che la pandemia non finisca mai? “No, ci sarà una fine. Dipende da noi. Avremmo potuto esserne già fuori se tutto il mondo avesse adottato misure e vaccinato