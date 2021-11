Variante Omicron, Oms: “Confini aperti”. Vertice ministri G7

Vertice dei ministri G7 sulla variante Omicron. Il governo britannico, che occupa attualmente la presidenza del G7, ha convocato per lunedì una riunione di emergenza dei ministri della Sanità per discutere della nuova variante del Covid. Lo riferisce il ‘Guardian’. Il G7 è composto da Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti.

“Sotto la presidenza del Regno Unito, lunedì 29 novembre sarà convocata una riunione urgente dei ministri della Salute del G7 per discutere gli sviluppi su Omicron”, ha affermato il Dipartimento della salute e dell’assistenza sociale.

L’Organizzazione mondiale della Sanità chiede di tenere aperti i confini. L’Oms “sta con le nazioni africane e chiede che le frontiere rimangano aperte” è l’appello dell’Oms. “Poiché i Paesi impongono divieti di volo alle nazioni dell’Africa meridionale a causa delle preoccupazioni sulla nuova variante del Covid Omicron, l’Oms esorta i Paesi a seguire le normative scientifiche e sanitarie”, sottolinea l’Organizzazione mondiale della Sanità.

Il presidente del Sudafrica chiede di togliere le restrizioni ai viaggi. “Chiediamo a tutti quei Paesi che hanno imposto divieti di viaggio nei confronti del nostro Paese e ai nostri Paesi fratelli dell’Africa meridionale di invertire urgentemente le loro decisioni e revocare il divieto che hanno imposto prima che venga arrecato ulteriore danno alle nostre economie e ai mezzi di sussistenza della nostra gente, non vi è alcuna giustificazione scientifica per mantenere in vigore queste restrizioni” afferma il presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, secondo quanto riferiscono i media sudafricani.

Per Ramaphosa le restrizioni ai viaggi “non saranno efficaci nel prevenire la diffusione di questa variante. Potrebbe causare solo ulteriori danni alle economie dei Paesi colpiti e minare la loro capacità di rispondere e riprendersi dalla pandemia”.