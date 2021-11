Variante Omicron Italia, altri 5 positivi tra contatti ‘paziente zero’

Altri 5 casi di contagio da variante Omicron del Covid-19 sono emersi dal tracciamento dei contatti del professionista casertano ‘paziente zero’. Si tratta di tre alunni della scuola frequentata da uno dei figli dell’uomo, un membro del personale scolastico e una donna che lavora per la famiglia come badante. Questi 5 casi vanno ad aggiungersi alle 3 positività emerse ieri, la moglie e i due figli del professionista, e del professionista stesso, per un totale di 9 casi accertati di positività alla variante Omicron in Campania.